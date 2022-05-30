Французький журналіст загинув через обстріл РФ евакуаційного автомобіля на Луганщині – голова ОВА

На Луганщині російські військові обстріляли евакуаційний автомобіль, який їхав забирати людей, внаслідок цього загинув французький журналіст, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Сьогодні наш броньований евакуаційний транспорт їхав забирати 10 людей з області та потрапив під ворожий обстріл. Осколки снарядів пробили броню машини, смертельне поранення в шию отримав акредитований французький журналіст, який робив матеріал про евакуацію, патрульного поліцейського врятувала каска. Ми офіційно зупиняємо евакуацію», – написав голова ОВА у телеграмі 30 травня.

Згодом Гайдай назвав ім’я загиблого: це Фредерік Леклерк-Імхофф, журналіст французького каналу BFM TV.

Понад 20 журналістів загинули в Україні від початку масштабного російського вторгнення.

За даними Міноборони, зараз спостерігається найактивніша фаза повномасштабної військової агресії Росії.

За інформацією британської розвідки, Росія посилила інтенсивність своїх операцій на Донбасі, намагаючись оточити Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Рубіжне. Але операція об’єднаних сил України зберігає ефективне командування та контроль над цим фронтом.