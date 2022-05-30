Повторний наступ Росії на Київ можливий, але не зараз – КМВА

Повторний наступ Росії на Київ можливий, але не зараз, заявив голова Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов.

«Наразі інформаційний простір наповнюють інформацією про нібито повторний наступ на столицю... Росія від своєї агресивної мети оволодіти всією території України не відмовилася. Київ як столиця є пріоритетною ціллю для захоплення російськими військами. Враховуючи значну кількість людського та матеріально-технічного ресурсу, небезпека повторного наступу залишається», – заявив голова КМВА.

За його словами, якщо дивитися на Брянську та Курську області РФ, то фактичних ознак формування військ українська сторона не спостерігає, але знає, що РФ може також використовувати і території Білорусі.

«Для повторного наступу потрібно створити велике угруповання військ, а для цього потрібен час на підготовку особового складу, військової техніки та матеріально-технічних засобів. У сьогоднішніх умовах раптово або за короткий термін цього здійснити неможливо», – вважає очільник КМВА.

За словами Жирнова, у Київській міській військовій адміністрації «пильно стежать» за діями російської армії на кордонах і готують регіон до можливої повторної зустрічі з військами РФ.

«Готуємо рубежі та позиції в інженерному відношенні, будуються оборонні споруди, визначена місцевість готується для замінування, проводиться підготовка військ з урахуванням набутого досвіду», – наголошує Жирнов.

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ. Станом на середину травня в області розмінували усі дороги та відновили електропостачання у її деокупованих регіонах.