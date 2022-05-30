Замість Верещук обміном військовополонених займатимуться ГУР і СБУ

Віцепрем’єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук більше не займатиметься питаннями обміну військовополонених.

«Свій функціонал з обміну військовополоненими передаю Головному управлінню розвідки Міноборони. Відповідні реєстри створено, організаційні питання відпрацьовано, комунікаційні канали налагоджено. Надалі обміни військовополоненими – це спільна робота ГУР та СБУ», – заявила Верещук 30 травня.

За її словами, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій залишається відповідальним за утримання реєстрів військовополонених і роботу з профільними міжнародними організаціями.

Ірина Верещук займалася питаннями обміну військовополонених від початку широкомастабної війни Росії проти України.