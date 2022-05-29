Верещук дала дві рекомендації людям, які опинилися на окупованих територіях України

Віцепрем’єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук дала дві рекомендації людям, які опинилися на тимчасово окупованих територіях України.



«Не заглиблюючись в юридичні, політичні та моральні питання, як міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, раджу наступне:

1) Переїжджати на підконтрольну територію. Знаю, що це непросто, але знаходьте шляхи та можливості. Бо, зрештою, йдеться про вашу безпеку й долю вашу та ваших дітей



2) Не брати російський паспорт. Знаю, що це може бути непросто, але в довгостроковій перспективі російське громадянство створить вам більше проблем, ніж вигоди», – написала вона у телеграмі.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Під російською окупацією опинитися частина Харківської, Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».