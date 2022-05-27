«Кому потрібні паспорти країни, яка в тебе стріляє?». Росія пропонує громадянство українцям окупованого півдня

Як РФ збирається проводити паспортизацію на окупованій частині півдня України? Як сприймають такі дії жителі регіону? Чим небезпечна російська паспортизація для місцевих українців? Це зʼясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

25 травня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок приймання до громадянства РФ для жителів Запорізької та Херсонської областей України.

Крім того, 25 травня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив , що в місті представники незаконного угруповання «ДНР» дали старт отриманню російських паспортів.

, що в місті представники незаконного угруповання «ДНР» дали старт отриманню російських паспортів. Міністерство закордонних справ України того ж дня оприлюднило заяву, в якій засудило указ президента Російської Федерації. В українському відомстві наголосили, що документ відкриває шлях до примусу жителів тимчасово захоплених російською армією територій в Херсонській та Запорізькій областях набувати російське громадянство. Також в заяві МЗС зазначено, що незаконна паспортизація на Херсонщині та Запоріжжі, так само як і в Криму та на тимчасово окупованих частинах Донецької та Луганської областей, «є грубим порушенням суверенітету та територіальної цілісності України, норм та принципів міжнародного гуманітарного права, а також зобов’язань Росії як держави-окупанта».

Раніше, 24 квітня 2019 року, Путін підписав указ про спрощений порядок прийняття російського громадянства для жителів окупованих територій Луганської та Донецької областей України. Після цього Росія почала проводити примусову паспортизацію в ОРДЛО.

Станом на червень минулого року, за словами секретаря РНБО України Олексія Данілова, українцям на території окупованої частини Донбасу видали щонайменше 630 тисяч російських паспортів.

Тиск на жителів

Депутат Херсонської обласної ради, радник голови Херсонської військової адміністрації Сергій Хлань розповів, що Росія готувалася до паспортизації окупованого півдня заздалегідь. За інформацією депутата, російські військові змушували полонених херсонців писати заяви на отримання документів РФ.

Бажання отримувати ці російські паспорти на Херсонщині немає. Тому що там дуже потужний патріотичний рух

«Вони (окупанти – ред.) спочатку, коли незаконно затримували людей, вимагали підписати три папірці. Перший – засудження українського режиму, другий папірець – це вітання російських збройних сил, третій – це була заява на отримання російського паспорта. Бажання отримувати ці російські паспорти на Херсонщині немає. Тому що там дуже потужний патріотичний рух і кожен херсонець чекає визволення Херсонщини, тому я думаю, цей план буде провалюватися», – вважає депутат.

З огляду на бойові дії редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

На Херсонщині вже почали формувати центри з видачі російських паспортів. Про це 25 травня заявив призначений російськими військовими так званий «голова» адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо.

Водночас віцеспікер підконтрольного Росії кримського парламенту Юхим Фікс заявив, що «центри видачі російських паспортів для жителів Херсонської та Запорізької областей можуть з'явитися в окупованому Криму». За словами Фікса, на даному етапі потреби в таких центрах немає.

Зробити організований виїзд для паспортизації буде складно, тому що вони навіть не змогли під дулами автоматів зігнати так званий «референдум»

На думку Сергія Хланя, російські військові не зможуть примусити жителів Херсонщини отримати російські паспорти.

«Я думаю зробити організований виїзд для паспортизації буде складно, тому що вони навіть не змогли під дулами автоматів зігнати так званий «референдум», який планували зробити ще на кінець квітня початок травня, тому їм це не вдасться», – заначив Сергій Хлань.

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух вважає, що переважна більшість жителів окупованої частини області не підтримає пропозицію Росії з отримання її паспортів.

Він не виключає, що російські військові можуть посилити тиск на місцевих жителів з метою проведення паспортизації.



«Тим, що комунікації порушені, нормальний уклад життя – порушений, постачання ліків, їжі, робота – люди втратили все. Потім почали садити на підвали. В нас майже 300 підтверджених таких випадків, що на 3 доби пропала людина. А тисячі людей через це пройшли. Люди через це пройшли і це терор. Паспорт – це додаткова історія в цьому жаху терористичної діяльності. Може бути все, що завгодно, можуть і автомат приставити і все інше», – сказав посадовець в коментарі для «Новин Приазовʼя».

Він також певен, що переважна більшість жителів не захоче брати російські паспорти: «Як можна взагалі думати про паспорт країни, яка в тебе стріляє, тебе вбиває – це абсолютно неможлива історія».

Одна з жительок Маріуполя на умовах анонімності розповіла, що зараз у місті мало звертають увагу на питання, які не пов'язані з побутовими проблемами. Адже досі немає ані газу, ані води, ані світла. На її думку, маріупольці, які залишилися в місті, можуть отримати російські паспорти, щоб мати можливість більш вільно пересуватися.

Для того, щоб видати паспорти, вони будуть вигадувати все більше та більш заморочливі бюрократичні проволочки

«Тепер їх (перепустки – ред.) видають всього на три дні. Черги такі, що ти можеш два дні простояти, потім отримати перепустку на один день і нікуди не потрапити. Для того, щоб видати паспорти, вони будуть вигадувати все більше та більш заморочливі бюрократичні проволочки, довідки, перепустки. Щоб людям простіше було пересуватися, вони будуть отримувати ці паспорти», – пояснила жінка.

За її словами, ставлення в місті щодо Росії та України залишаються неоднорідними.

«Всі, хто хотів – виїхали, і навіть, я бачу дописи у стрічках у фейсбуці, вони переїхали до Європи, задоволені країною, але не задоволені, що Україна їм нічого не дала. Якщо копирсатися в їхніх стрічках, то там можна знайти недавні дописи про 9 травня, російську мову. Тобто люди, які продукували таку риторику, лишилися. Є такі, хто не встиг виїхати, вони залишилися, і проросійські є. Знаю, що повертаються з Донецька люди, які були пов'язані з криміналітетом», – розповіла жінка.

«Паспортизація – крок до анексії»

Російський політичний емігрант, колишній аналітик партії «Єдина Росія» Леонід Власюк вважає, що паспортизація Росією окупованого півдня є першим кроком до його анексії.

«Перший крок, який йому (Путіну – ред.) необхідний, показати, що серед місцевих велика кількість росіян, тому їм потрібна допомога і підтримка, і чим більше їх буде, з його точки зору, тим краще буде для нього. Другий крок, оголошення територій незалежними, третій крок – звернення цих територій до Росії», – пояснив він.

На думку Леоніда Власюка, «Росії не вдасться закріпитися за півдні України, оскільки з часом українська армія просуватиметься на фронті, і тиск на Кремль зростатиме».

Це просто спроба Путіна для внутрішнього ринку, показати, що він сильний

«Насправді усі уже чудово розуміють, що Україна перемагає і це просто спроба Путіна для внутрішнього ринку, показати, що він сильний. Будуть оголошені всі дефолти, які сьогодні назріли в Росії. Тим паче моральний дух армії достатньо низький, вона зазнає втрат, тобто кожен кілометр землі обходиться великою ціною. При тому, що усі ресурси Путіна є одиничними і вичерпними», – запевнив Леонід Власюк.

За його словами, серед самих росіян досить багато незадоволених ситуацією, а кількість охочих воювати прти України низька.

Спостерігається все більше військових із віддалених регіонів Росії.

«Вже і зараз, в основному, офіцери, які загинули чи воюють, вони не носять слов'янські імена. Або Кавказ чи Бурятія і туди далі, а це достатньо серйозний показник про те, що слов'яни не дуже хочуть брати участь у цих бойових діях і на них надії немає. Тому основні солдати й основні війська саме з цих регіонів», – розповів політичний емігрант.

«Шлях до мобілізації»

Юрист-міжнародник, експредставник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін зазначив, що «російські окупаційні сили не мають доступу до баз даних», які стосуються місцевих жителів півдня.

Окупанти в районах Запорізької та Херсонської областей не мають доступу до баз даних, відомостей, і фактично будуть видавати свої паспорти, кому завгодно

«Особливим є те, що це є масовий процес, який здійснюють централізовано органи окупаційної влади. Тобто він є напівпримусовим щонайменше, часто він є повністю примусовим. Окупанти в районах Запорізької та Херсонської областей не мають доступу до баз даних, відомостей, і фактично будуть видавати (якщо вони це будуть дійсно робити) свої паспорти, скажімо так, кому завгодно, як завгодно, для картинки», – запевнив юрист.

Борис Бабін вважає, що видача російських паспортів може бути розцінена тими, хто співпрацює з окупаційними силами на місцях, як своєрідна гарантія на момент деокупації півдня. Також він зазначив, що «Росія може примусити до мобілізації жителів регіону», які матимуть російські паспорти.

Росія не гарантує жодних соціальних преференцій для окупованих районів півдня України

«Перше – Росія не гарантує жодних соціальних преференцій для окупованих районів півдня України. Друге – цікава специфіка – це, хто і як буде видавати паспорти. Тобто, фізично, що це будуть за документи, адже ми знаємо з досвіду Донбасу, що ті документи, які там видавалися, на окупованому сході України, вони неповноцінні паспорти Російської Федерації. Росія спеціально так робить для того, щоб в будь-який момент відмовитися від цих осіб, коли їй це буде цікаво і важливо», – пояснив Борис Бабін.

Він також запевнив, що документи, видані Росією на окупованих територіях, не визнаються Україною. Борис Бабін підкреслив, що головним викликом для жителів захоплених населених пунктів є збереження українських документів.

Окупанти, скоріш за все, будуть примушувати до вилучення українських документів

«Особливо це стосується людей, які живуть ще з паперовими паспортами, які ще не отримували пластикові картки, в яких може бути проблема з наявністю в електронних реєстрах. Для них головне – це зберегти українські документи, щоб потім не було проблем з підтвердженням їхньго громадянства та статусу. Бо окупанти, скоріш за все, будуть примушувати до вилучення українських документів. Це основне, як то кажуть, завдання – нікому не віддавати власні документи, не давати їх знищити чи пошкодити», – наголосив Бабін.