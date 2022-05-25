МЗС: російська паспортизація в Україні є черговим свідченням злочинної мети війни Росії

Міністерство закордонних справ України засуджує указ президента Росії про незаконну паспортизацію жителів тимчасово захоплених російською армією територій у Херсонській та Запорізькій областях.



«Незаконна паспортизація на Херсонщині та Запоріжжі, так само як і в Криму та на тимчасово окупованій частині Донецької та Луганської областей, є грубим порушенням суверенітету та територіальної цілісності України, норм та принципів міжнародного гуманітарного права. Указ президента Росії є юридично нікчемним та не матиме правових наслідків», – йдеться у заяві.



У дипломатичному відомстві наголошують, що примусова паспортизація українців на Херсонщині та Запоріжжі є черговим свідченням злочинної мети війни Росії проти України – « » загарбання українських територій для їхньої подальшої окупації та інтеграції в російське правове, політичне та економічне поле».

Україна закликає міжнародне співтовариство зупинити Росію.

«Ми вимагаємо негайно ухвалити шостий пакет санкцій ЄС, який включатиме ембарго на російську нафту, а також розпочати роботу над сьомим санкційним пакетом. Російський режим має бути притягнутий до відповідальності, а російська воєнна машина має бути позбавлена фінансових ресурсів», – наголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Російський президент Володимир Путін 25 травня підписав указ про спрощений порядок прийому до громадянства Росії для жителів Запорізької та Херсонської областей України. Ці області частково перебувають під російською окупацією.