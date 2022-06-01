У Пентагоні опублікували перелік зброї, яку передадуть Україні

Міністерство оборони США оприлюднив, яке озброєння включає новий пакет військової допомоги Україні.
Як повідомляється на сайті Пентагону, новий пакет озброєння для України включає:
- високомобільні артилерійські ракетні системи та боєприпаси;
- 5 протиартилерійських радарів;
- 2 радари повітряного спостереження;
- 1000 Javelin і 50 командно-пускових модулів до них;
- 6000 одиниць протитанкової зброї;
- 15 000 артилерійських снарядів калібру 155-мм;
- 4 вертольоти Мі-17;
- 15 тактичних машин;
- запасні частини та обладнання.
Протягом останніх тижнів високопоставлені українські чиновники, включаючи президента Володимира Зеленського, закликали США та їхніх союзників надати реактивні системи великої дальності, «завдяки яким Україна зможе забрати ініціативу і звільняти свою територію».
Президент Джо Байден оголосив 1 червня про новий пакет озброєнь для України, що включатиме високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS, точну зброю, яка може вражати цілі на відстані до 80 кілометрів.
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