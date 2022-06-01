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Новини | Міжнародні

У Пентагоні опублікували перелік зброї, яку передадуть Україні

Джо Байден сьогодні оголосив про новий пакет озброєнь для України, що включатиме високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS

Міністерство оборони США оприлюднив, яке озброєння включає новий пакет військової допомоги Україні.

Як повідомляється на сайті Пентагону, новий пакет озброєння для України включає:

  • високомобільні артилерійські ракетні системи та боєприпаси;
  • 5 протиартилерійських радарів;
  • 2 радари повітряного спостереження;
  • 1000 Javelin і 50 командно-пускових модулів до них;
  • 6000 одиниць протитанкової зброї;
  • 15 000 артилерійських снарядів калібру 155-мм;
  • 4 вертольоти Мі-17;
  • 15 тактичних машин;
  • запасні частини та обладнання.

Протягом останніх тижнів високопоставлені українські чиновники, включаючи президента Володимира Зеленського, закликали США та їхніх союзників надати реактивні системи великої дальності, «завдяки яким Україна зможе забрати ініціативу і звільняти свою територію».

Президент Джо Байден оголосив 1 червня про новий пакет озброєнь для України, що включатиме високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS, точну зброю, яка може вражати цілі на відстані до 80 кілометрів.

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