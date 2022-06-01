У Пентагоні опублікували перелік зброї, яку передадуть Україні

Міністерство оборони США оприлюднив, яке озброєння включає новий пакет військової допомоги Україні.

Як повідомляється на сайті Пентагону, новий пакет озброєння для України включає:

високомобільні артилерійські ракетні системи та боєприпаси;

5 протиартилерійських радарів;

2 радари повітряного спостереження;

1000 Javelin і 50 командно-пускових модулів до них;

6000 одиниць протитанкової зброї;

15 000 артилерійських снарядів калібру 155-мм;

4 вертольоти Мі-17;

15 тактичних машин;

запасні частини та обладнання.

Протягом останніх тижнів високопоставлені українські чиновники, включаючи президента Володимира Зеленського, закликали США та їхніх союзників надати реактивні системи великої дальності, «завдяки яким Україна зможе забрати ініціативу і звільняти свою територію».

Президент Джо Байден оголосив 1 червня про новий пакет озброєнь для України, що включатиме високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS, точну зброю, яка може вражати цілі на відстані до 80 кілометрів.