HIMARS: Ракетну систему США відправляють в Україну

Вашингтон погодився надати Україні потужну реактивну артилерійську систему. Ось як працює зброя, і чому її повна потужність не буде доступна Києву.

На фото вище показано ракетну систему високої мобільності артилерійської ракети M142 (HIMARS), яку Вашингтон погодився надіслати Україні. Невідомо, яка саме кількість систем буде надана, але зброя буде значною модернізацією ракетних систем, які зараз використовує Київ для боротьби з російським вторгненням в Україну.

Для системи потрібен екіпаж із трьох осіб, включаючи водія, навідника та командира, які сидять у кабіні транспортного засобу під час запуску ракет. HIMARS захищені від осколків і стрілецької зброї, але залишаються достатньо легкими, щоб їх можна було транспортувати деякими літаками.

Ця американська зброя може запустити шість ракет «MFOM» з достатньою точністю, щоб вразити техніку супротивника на відстані до 70 кілометрів – далеко за межами досяжності гаубичної артилерії. Також ця система є більш точною, аніж ракетні установки радянського та російського виробництва. Наразі невідомо, чи увійдуть ці дорогі керовані ракети до складу пакету, який відправляється в Україну, чи будуть поставлятися дешевші некеровані боєприпаси.

HIMARS також здатні стріляти одним 1,7-тонним снарядом під назвою Army Tactical Missile або ATACMS (як показано вище, запущеним з M270) з дальністю дії до 310 кілометрів. Вашингтон вже підтвердив, що ці ракети більшої дальності не будуть надані Києву.

Київ неодноразово закликав Вашингтон надати йому HIMARS і більш важку гусеничну ракетну систему M270. 30 травня президент США Джо Байден виключив це, відповівши журналістові: «Ми не збираємося посилати в Україну ракетні системи, які можуть завдати удару по Росії». Пізніше це підтвердили і у Білому домі. 31 травня Джо Байден повідомив, що США надсилатимуть «більш досконалі ракетні системи та боєприпаси, які дозволять точніше вражати ключові цілі на полі бою в Україні».