Росія вже випустила понад пів тисячі крилатих ракет по Україні – Генштаб

Від початку широкомасштабної війни Росія випустила по Україні 551 крилату ракету типу «Іскандер» та «Калібр». Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов.

Окрім того, за його словами, за цей період війська РФ здійснили на територію України 5 722 літаковильоти оперативно-тактичної авіації.

«Лише з території Республіки Білорусь було здійснено 1 211 літаковильотів, понад 20% загальної кількості, та 61 пуск крилатих ракет типу «Іскандер» з метою ураження об'єктів критичної інфраструктури України», – уточнив Громов.

Як заявив 31 травня секретар РНБО Олексій Данілов, Україні вдається збивати не всі ракети, які випускає Росія, бо їхня кількість – занадто велика.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».