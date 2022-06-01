Війська РФ з «Торнадо» атакували Дніпропетровщину – ОВА

Російські війська з реактивних систем залпового вогню «Торнадо» атакували Синельниківський район Дніпропетровщини, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.



«На жаль, гучно сьогодні не тільки через грім. Атака по Синельниківському району. Ворог випустив три ракети з РСЗВ. «Торнадо». Інформацію про руйнування та постраждалих уточнюємо», – написав він у телеграмі.

За його словами, на місці працюють рятувальники, але їхню роботу ускладнює негода.

Останнім часом регулярно повідомляється про обстріли Дніпропетровщини. Востаннє, за даними ОВА, російські війська атакували регіон вночі 1 червня – вони з артилерії обстрілювали Зеленодольську громаду. Люди не постраждали.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.