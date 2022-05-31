Данілов пояснив, чому Україні вдається збивати не всі ракети Росії

Україні вдається збивати не всі ракети, які випускає Росія, бо їхня кількість – занадто велика. Про це в інтерв’ю агентству «Укрінформ» сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

«У нас не слабка протиповітряна оборона, вона просто може не встигати за тією кількістю ракет, яку випускає ворог по території... Казати, що у нас щось слабке – це самих себе ображати. У нас таке, яке є. Чи мало би воно бути кращим? Звичайно, мало бути. Але для цього треба було 30 років державу будувати спільно всім», – наголосив Данілов.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».

Станом на початок травня Росія, за словами Володимира Зеленського, випустила по територій України майже 2 тисячі крилатих ракет, більшість з яких – по невійськових об’єктах.