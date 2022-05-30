РФ нарощує систему ППО в Криму і перекинула до Зміїного три катери – Генштаб ЗСУ

Російські військові продовжують нарощувати систему протиповітряної оборони на території окупованого Криму, повідомив ввечері 30 травня Генеральний штаб Збройних сил України.
«У визначених районах ворог додатково розгорнув до двох зенітних ракетних дивізіонів ЗРС С-300 зі складу 4 армії Південного військового округу», – йдеться в повідомленні.
Крім того, за даними Генштабу, для забезпечення зведеного підрозділу збройних сил РФ, що перебуває на острові Зміїний, «відзначено перехід у напрямку острова десантного катера «Дюгонь» і двох протидиверсійних катерів «Раптор».
«В акваторіях Чорного й Азовського морів кораблі Чорноморського флоту продовжують виконувати завдання з ізоляції району бойових дій, ведення розвідки і вогневої підтримки на приморському напрямку. Противник здійснює блокування цивільного судноплавства у північно-західній частині Чорного моря», – додали в Генштабі.
За даними українського командування, в готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває один російський носій крилатих ракет морського базування типу «Калібр».
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини підтвердило 8766 втрат серед цивільних – загибель 4031 і поранення 4735 людей через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 26 травня, повідомили в УВКПЛ ООН.
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