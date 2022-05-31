Ракетний удар по Слов’янську: 3 людей загинули, 6 – поранені

У результаті ракетного нічного удару військ РФ по Слов’янську Донецької області загинуло троє людей, ще шестеро – поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Щонайменше троє людей загинули, шестеро поранені в результаті ракетного удару, завданого росіянами вночі по Слов’янську. Постраждала школа і не менше семи багатоповерхівок», – повідомив Кириленко у фейсбуці.

За його словами, наразі проводяться рятувальні роботи. Точна кількість жертв і постраждалих встановлюється.

У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що на Слов’янському напрямку основні зусилля армія РФ зосереджує на утриманні зайнятих рубежів та маршрутів постачання, створенні умов для подальшого наступу.

Повідомлялося також про обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Довгеньке, Вірнопілля, Грушуваха та Велика Комишуваха. Була спроба штурму в районі населеного пункту Довгеньке, російські військові успіху не мали, відійшли на раніше зайняті позиції.