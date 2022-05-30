Російськими військами завдано ракетного удару по мосту через Дністровський лиман – ОК «Південь»

В Одеській області російські війська знову завдали ракетного удару по мосту через Дністровський лиман, повідомило оперативне командування «Південь».

«Вночі і на світанку по Одесській області ворог знову завдав два ракетних удари. Відчайдушно продовжуючи руйнувати непрацюючий міст через Дністровський лиман, рашисти потрапили в той же самий розбитий раніше міст», – йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, ударною хвилею пошкоджено кілька приватних будинків. Постраждалих немає. Одна ракета збита силами української ППО, додали військові.

Крилату ракету типу «Х» було випущено російським стратегічним бомбардувальником із акваторії Чорного моря.

27 квітня в Одеській області російські загарбники двічі обстріляли ракетами залізничний міст через Дністровський лиман. Потім вже непрацюючий міст обстріляли 2-го, 10-го і 17 травня.