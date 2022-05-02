На Одещині війська РФ повторно завдали ракетного удару по мосту через Дністровський лиман – Братчук

В Одеській області війська РФ знову завдали ракетного удару по мосту через Дністровський лиман, повідомив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук.

«Здійснено ракетний обстріл мосту через Дністровський лиман. Інформація уточнюється», – повідомив Братчук.

Останніми годинами повітряна тривога на Одещині не оголошувалася.

Минулого тижня в Одеській області російські загарбники двічі завдали ракетних ударів по залізничному мосту через Дністровський лиман. Він зазнав руйнувань.

Автомобільний та залізничний міст через Дністровський лиман у районі Затоки має стратегічне значення, бо з’єднує південну частину Одеської області з рештою території України. Через нього проходить дорога з Румунії, зокрема від порту Констанца. У разі руйнування мосту єдиною можливістю проїхати сушею буде шлях через територію Молдови.