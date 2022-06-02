Наразі російські війська контролюють близько 20% території України – Зеленський

Під контролем російських окупаційних військ перебувають понад 2,6 тисяч населених пунктів України – про це заявив президент України Володимир Зеленський у зверненні до Палати депутатів Люксембургу 2 червня.

Зеленський вказав на те, що за вісім років російської агресії – з лютого 2014 року до 24 лютого 2022-го – в Україні загинули понад 14 тисяч людей, понад 1,5 мільйона людей стали внутрішніми переселенцями.

«Як підсумок тодішньої загарбницької кампанії – російська армія контролювала понад 43 тисячі квадратних кілометрів території України. Це площа зіставна, наприклад, з площею Нідерландів», – порівняв Зеленський.

Він висловив думку, що такий масштаб «вже був би колосальним» для більшості європейських держав, але він тільки збільшився після початку повномасштабного вторгнення.

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«Російські війська зайшли у 3 тисячі 620 населених пунктів України. 1017 з них уже вдалося звільнити. Ще 2 тисячі 603 належить звільнити. Станом на сьогодні під контролем окупантів перебуває близько 20% нашої території. Майже 125 тисяч квадратних кілометрів. Це значно більше, ніж площа всіх країн Бенілюксу разом узятих. Близько 300 тисяч квадратних кілометрів забруднені мінами та снарядами, які не розірвалися. Майже 12 мільйонів українців стали внутрішніми переселенцями. Понад 5 мільйонів – це передусім жінки та діти – виїхали за кордон», – розповів президент України.

Голова держави додав, що бої тривають на території від Харкова на сході до Миколаєва на півдні. Між ними пролягає 454 кілометри, проте вся лінія фронту завдовжки сягає понад тисячу кілометрів.

Крім того, він нагадав про ракетні удари, яких Україна зазнає щодня.

«Лише за вчорашній день Росія застосувала 15 різних крилатих ракет. А за весь час із 24 лютого застосовано 2 тисячі 478 ракет. Більшість із них – по цивільній інфраструктурі», – констатував він.

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Голова держави подякував владі та народу Люксембургу за підтримку санкцій та рішення надати Україні зброю. За оцінкою Зеленського, держава, яка є однією з найменших у Європейському Союзі за площею, проявила «солідарність масштабу великої нації».

«Ви довели, що ваш потенціал – потужніший, ніж у декого з тих, хто залишився слабким навіть попри значно більший географічний масштаб», – зазначив він.

Зеленський закликав до подальшої підтримки України як санкціями проти Росії, так і наданням сучасного озброєння. Він також вказав на необхідність почати працювати над сьомим пакетом санкцій.

«Всі російські посадовці, які працюють на війну, і всі російські судді, які працюють на репресії, повинні потрапити під санкції. Активи цих та інших підсанкційних осіб – як фізичних, так і юридичних, а також активи російської держави, які зберігаються в іноземних юрисдикціях, мають бути заморожені. Всі», – підкреслив він.

31 травня Євросоюз погодив шостий пакет санкцій щодо Росії, до нього входить зокрема часткова заборона на експорт російської нафти. Він не стосується нафти, що поставляється трубопроводами. Проте імпорт російської нафти до Євросоюзу до кінця року може скоротитися на 90%.