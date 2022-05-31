Зеленський про санкції: у Заходу не повинно залишитись «жодних суттєвих економічних відносин» з Росією

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що у Заходу не повинно залишитись «жодних суттєвих економічних відносин» з Росією.

«Як тільки запрацює шостий пакет, одразу почнемо готувати сьомий. Зрештою не повинно залишитись жодних суттєвих економічних відносин вільного світу з країною-терористом», – сказав він.

Зеленський також подякував всім, хто працював для досягнення згоди в ЄС щодо «значного обмеження імпорту російської нафти з Росії».

«Практичний результат – це мінус десятки мільярдів євро, які Росія не зможе направити на фінансування терору. Стратегічно це залишає Росію на узбіччі сучасної економіки. З такою агресивною політикою та курсом на ізоляцію від цивілізованого світу Росія просто не зможе адаптуватися, а отже програє, програє економічно», – наголосив президент.

Щодо шостого пакету санкцій у ЄС не могли дійти згоди більш як місяць. Але 30 травня лідери ЄС змогли погодити угоду щодо обмеження імпорту нафти з Росії.

За словами президента Європейської ради Шарля Мішеля, угода стосується понад 2/3 імпорту нафти з Росії, скорочуючи величезне джерело фінансування для російської військової машини.