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У ЄС досягли угоди щодо нафтового ембарго проти Росії

За словами Шарля Мішеля, угода передбачає заборону понад двох третин імпорту нафти з Росії

У Євросоюзі досягли угоди щодо заборони на експорт російської нафти, повідомив президент Європейської ради Шарль Мішель.

«Угода про заборону експорту російської нафти до ЄС. Вона охоплює понад 2/3 імпорту нафти з Росії, скорочуючи величезне джерело фінансування для її військової машини. Максимальний тиск на Росію з метою припинення війни», – написав він у твітері.

За його словами, нові санкції щодо Росії також передбачають заборону трьох російських державних мовників.

За даними президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, ці обмеження дозволять скоротити близько 90% імпорту російської нафти до кінця року.

«Я вітаю сьогоднішню угоду #EUCO щодо нафтових санкцій проти Росії. Це дозволить фактично скоротити близько 90% імпорту нафти з Росії до ЄС до кінця року», – написала вона у твіттер.

Лідери Європейського союзу 30 травня зібралися на дводенний саміт. Президент України Володимир Зеленський під час свого відеозвернення до учасників саміту заявив, що «шостий санкційний пакет має бути узгоджений, включно з нафтою, щоб Росія відчувала ціну за те, що робить проти України та всієї Європи, і щоб ви нарешті стали незалежними від російської енергетичної зброї».

Президент України наголосив, що прогрес в санкціях має бути до такої міри, щоб змусити шукати Росію мир.

Щодо шостого пакету санкцій у ЄС не могли дійти згоди більш як місяць. Зокрема проти нафтового ембарго виступала Угорщина, яка отримує 85% газу з Росії і 60% нафти звідти, від тієї, що споживає.

У проєкті угоди нинішнього саміту, який опинився у розпорядженні Радіо Свобода, йдеться про те, що черговий пакет обмежень торкнеться російської сирої нафти і нафтопродуктів, які постачаються в ЄС, з тимчасовим винятком для трубопроводів. Таким чином Угорщина, Словаччина та Чехія, які отримують нафту нафтопроводом «Дружба», до певного часу збережуть цю можливість.

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