У сепаратистській Південній Осетії призначили «референдум» щодо вступу до Росії

Очільник сепаратистського регіону Грузії Південна Осетія Анатолій Бібілов 13 травня підписав указ про проведення «референдуму» щодо входу цієї території до складу Росії.

«Призначити референдум Республіки Південна Осетія щодо питання «Ви підтримуєте об’єднання Республіки Південна Осетія та Росії?». Дату проведення референдуму призначити на 17 липня 2022 року», – йдеться в указі.

У Південній Осетії, чию незалежність від Грузії визнають лише кілька держав світу, 8 травня 2022 року відбулося повторне голосування на «президентських виборах». Чинний фактичний очільник регіону Бібілов визнав свою поразку лідерові опозиції Алану Гаглоєву.

Читайте також: Не тільки Україна. «Росія спробує анексувати частину Грузії та Молдови»

Влада самопроголошеної республіки підтримує Росію у її агресії проти України. 30 березня цього року Бібілов заявив, що найближчим часом буде зроблено «юридичні кроки» щодо вступу регіону до складу РФ, і назвав Росію «історичною батьківщиною» південних осетин.

Грузія та переважна більшість країн світу вважають сепаратистські Абхазію та Південну Осетію територіями, окупованими Росією. Майже все населення регіону має російське громадянство.