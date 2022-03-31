Солдати з сепаратистської Південної Осетії відмовилися від участі у війні проти України – розвідка

Солдати з сепаратистської Південної Осетії відмовилися брати участь у війні Росії проти України. Про це 31 березня повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ з посиланням на дані української розвідки.

«Декілька днів тому майже весь особовий склад однієї із батальйонних тактичних груп (дві мотострілецькі роти та мінометна батарея), які були сформовані зі складу 4-ї військової бази ЗС РФ (в/ч 66431, місто Цхінвалі, Південна Осетія) та були задіяні на Донецькому напрямку, відмовився від участі у військовій агресії проти України», – йдеться у повідомленні.

За інформацією української розвідки, навіть бесіда з заступником командувача 58-ї армії з військово-політичної роботи не вплинула на рішення цих солдатів.

Щодо солдатів, які масово відповідають відмовою на наказ долучитися до війни Росії проти України, керівництво Росії, за даними української розвідки, застосовує дисциплінарні стягнення, а не кримінальні переслідування, як зазвичай.

«Причиною є острах щодо можливого розголосу реальних настроїв у військах та бунтів у військових частинах», – пояснюють українські розвідники.

23 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що, за їхньою інформацією, від участі в агресії проти України відмовляються білоруські військові.

Станом на 31 березня Росія втратила у війні проти України близько 17,5 тисячі своїх військових.

29 березня в інтерв’ю телеканалу «Настоящее время» (створеному Радіо Свобода за участі «Голосу Америки») заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що, за оцінками Вашингтона, в ході війни, початої РФ в Україні загинули понад 10 тисяч російських військових.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.​