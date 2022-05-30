Лідери ЄС збираються на саміт – Україна в центрі уваги

Лідери Європейського союзу на тлі наступу російських військ на сході України збираються на дводенний саміт 30-31 травня. Перед зустріччю міністр економіки Німеччини Роберт Габек висловив побоювання, що єдність блоку «починає руйнуватися» в питанні надання допомоги Україні зброєю та фінансами.

Очікується, що президент України Володимир Зеленський виступить на саміті у форматі відеоконференції, щоб просити ЄС про новий пакет економічних санкцій проти Росії.

29 травня послам ЄС не вдалося дійти консенсусу щодо ембарго на російську нафту. Єврокомісія раніше пропонувала через шість місяців заборонити імпорт усієї російської сирої нафти, але Угорщина заблокувала цей крок. Очікується, що саміт ЄС відновить обговорення, зокрема, пропозиції про припинення експорту російської нафти протягом п’яти років.

Як повідомляє агенція Bloomberg, проєкт заяви саміту ЄС передбачає «рішуче засудження загарбницької війни Росії проти України» та закликає Росію «негайно припинити невибіркові напади на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, а також негайно та беззастережно вивести всі свої війська та військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів».

Документ також вітає створення спільної з Україною групи з розслідування воєнних злочинів, обіцяючи, що «Росія, Білорусь і всі відповідальні будуть притягнуті до відповідальності за свої дії відповідно до міжнародного права».

У проєкті заяви також йдеться, що Європейський союз готовий надати близько 9 мільярдів євро на підтримку України, та відзначає необхідність «всебічної підтримки для відбудови країни». Європейський союз також «вітає ухвалення нещодавнього рішення [Європейської] Ради про збільшення військової підтримки України».