У ЄС наразі не досягли згоди щодо нових санкцій проти Росії – проблема не лише в нафті

Посли Європейського союзу сьогодні вчергове не змогли погодити рішення щодо шостого пакету санкцій проти Росії. Про це повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк у Twitter.



«Сьогодні немає домовленості серед послів ЄС стосовно шостого пакету санкцій проти Росії. Вони знову зустрінуться завтра вранці», – повідомив Йозвяк.



За його даними, проблема не лише ембарго на нафту і тому, що Угорщина наполягає на додаткових виключеннях.

«Є також незгодні з пропозицією про заборону громадянам Росії купувати нерухомість в ЄС», – додав журналіст.

Щодо шостого пакету санкцій, який, як очікується, передбачатиме заборону на імпорт російської нафти, у ЄС не можуть дійти згоди більш як місяць.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відкинув можливість обговорення запропонованого ЄС нафтового ембарго проти Росії. Він звернувся до президента Європейської ради Шарля Мішеля з листом, у якому сказав, що його країна не може підтримати санкції без більш детальної інформації про фінансування ЄС, яке допоможе Будапешту відмовитися від російської нафти.

Угорщина отримує 85% газу з Росії і 60% нафти звідти, від тієї, що споживає.

За даними ЗМІ, Єврокомісія направила урядам країн ЄС переглянутий пакет санкцій проти Росії, в якому пропонується залишити заборону на постачання російської нафти морем та відкласти запровадження ембарго на постачання нафти трубопроводом. Очікується, що це дозволить Угорщині та низці інших країн ЄС, які не мають доступу до моря, як і раніше, отримувати сиру нафту з Росії.