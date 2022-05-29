ЄС може відкласти запровадження ембарго на постачання російської нафти трубопроводом – Bloomberg

Єврокомісія направила урядам країн ЄС переглянутий пакет санкцій проти Росії, в якому пропонується залишити заборону на постачання російської нафти морем та відкласти запровадження ембарго на постачання нафти трубопроводом. Про це пишуть Bloomberg та Politico.

За даними видань, це дозволить Угорщині та низці інших країн ЄС, які не мають доступу до моря, як і раніше, отримувати сиру нафту з Росії.

Країнам ЄС, як повідомляє Bloomberg, від імпорту нафти морем пропонується відмовитися через пів року, а нафтопродуктів – через вісім місяців.

Йдеться про шостий пакет санкцій, щодо якого у ЄС не можуть дійти згоди більш як місяць.

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відкинув можливість обговорення запропонованого ЄС нафтового ембарго проти Росії. Він звернувся до президента Європейської ради Шарля Мішеля з листом, у якому сказав, що його країна не може підтримати санкції без більш детальної інформації про фінансування ЄС, яке допоможе Будапешту відмовитися від російської нафти.

Politico вказує, що прихильники жорсткіших заходів щодо Росії готові піти на цей компроміс, щоб шостий пакет санкцій узагалі схвалили. Офіційно новий, відкоригований санкційний пакет наразі не представляли.

Угорщина отримує 85% газу з Росії і 60% нафти звідти, від тієї, що споживає. Politico раніше писала, що Євросоюз може запропонувати Угорщині грошову компенсацію та таким чином переконати країну проголосувати за санкції. Голова Євроради Шарль Мішель говорив, що консенсус щодо нафтового ембарго проти РФ може бути знайдений до 30-31 травня на саміті ЄС.