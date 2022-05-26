Нова голова МЗС Франції погодилася з необхідністю нафтового ембарго проти Росії – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів першу телефонну розмову з новою очільницею Міністерства закордонних справ Франції Катрін Колонною. Про це він заявив вранці 26 травня.

«Франція продовжує підтримку. Ми погодилися з необхідністю посилення санкційного тиску на РФ, включно з нафтовим ембарго, та обговорили надання Україні статусу кандидата на членство в Європейському Союзі», – повідомив голова МЗС.

Він додав, що чекає на візит Колонни до України.

Міністерка закордонних справ Франції не коментувала розмову публічно.

Катрін Колонна очолила французьке МЗС 20 травня у складі уряду Елізабет Борн.