Кулеба закликав бізнес і світових лідерів «вбити російський експорт»

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав уряди і компанії «знищити російський експорт», щоб підштовхнути Москву до припинення війни проти України.



«Моє послання – дуже просте. Вбийте російський експорт», – сказав Кулеба на Всесвітньому економічному форумі в Давосі (Швейцарія) 25 травня.



«Припиніть купувати в Росії. Припиніть дозволяти їм заробляти гроші, які вони можуть інвестувати у військову машину, яка знищує, вбиває, ґвалтує й катує людей в Україні», – наголосив міністр.



Десятки великих міжнародних компаній із різних сфер залишили Росію після того, як вона розпочала масштабну війну проти України 24 лютого, тоді як Європейський союз, США і багато західних союзників ухвалили жорсткі санкції проти Москви, вищих державних чиновників, президента РФ Володимира Путіна і мільярдерів, близьких до нього.



Але Кулеба сказав, що потрібно зробити більше, оскільки вплив війни на Україну все ще набагато більший, ніж дії Заходу проти Росії.



Українська економіка «більше страждає від російських руйнувань і атак, ніж економіка Росії страждає від санкцій».



«Поки Росія заробляє гроші на продажу нафти і газу, її кишені досить повні», – додав він.



Зараз Європейський союз працює над пропозицією заборонити імпорт російської нафти і газу в 27 країн блоку, але кілька країн, особливо Угорщина, заявили, що їм знадобиться допомога і перехідний період для того, щоб погодитися на такі заходи.