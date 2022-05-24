Німеччина очікує на «прорив» у ЄС щодо ембарго на російську нафту найближчими днями – Габек

Європейський Союз може досягнути згоди щодо ембарго на російську нафту протягом найближчих днів – про це заявив міністр економіки Німеччини Роберт Габек у ефірі німецької радіостанції ZDF, як передають міжнародні медіа.

«Ми досягнемо прориву найближчими днями», – заявив він у відповідь на питання про нафтове ембарго.

Водночас, міністр наголосив, що відмова від російської нафти не означатиме автоматичного послаблення президента Росії Володимира Путіна. За його словами, світові ціни на нафту різко зросли після того, як про відмову від російських нафтопродуктів заявили Сполучені Штати, відтак Кремль міг продавати менше палива за вищу ціну.

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Як цитує Reuters, за словами Габека, Європейська комісія та США співпрацюють над пропозиціями, які дозволять обмежити світові ціни на нафту.

«Це, очевидно, незвичайні заходи, але нині незвичайні часи. Це спрацює, тільки якщо багато країн долучаться… і це виявилося каменем спотикання», – додав німецький урядовець.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок минулого тижня припустила, що Європейський Союз може запровадити ембарго на російську нафту у наступні кілька днів, але наразі цього не сталося.

Міністерство економіки Німеччини стверджує, що залежність від російської нафти знизилася з 35% до 12% від початку масштабного вторгнення Росії в Україну.