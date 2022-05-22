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Німеччина цікавиться газом із Сенегалу – Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (л) та президент Сенегалу Макі Салл. Останній сказав, що незабаром поїде до Росії та України від імені Африканського союзу.\

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна хоче «інтенсивно» реалізовувати проєкти у сфері газу та відновлюваних джерел енергії із західноафриканською державою Сенегал на тлі невизначеності з російськими поставками після вторгнення Росії в Україну.

«Це питання заслуговує на інтенсивний розгляд», – сказав Шольц 22 травня на пресконференції з президентом Сенегалу Макі Саллом в перебігу його першої поїздки до Африки у ролі канцлера.

Сенегал, країна з населенням у близько 16 мільйонів людей, має запаси газу в мільярди кубометрів і, як очікується, стане найбільшим виробником газу в регіоні.

Берлін прагне зменшити свою значну залежність від газу з Росії після вторгнення цієї країни в Україну.

Шольц повідомив, що його країна вже розпочала переговори із Сенегалом щодо видобутку газу та скрапленого природного газу. Перед його приїздом представник німецького уряду заявив, що Німеччина може допомогти у розвідці газового родовища у Сенегалі.

Берлін запросив як Сенегал, який нині головує в Африканському союзі, так і Південну Африку взяти участь у саміті G7 у Німеччині у червні. Обидві країни утрималися під час голосування щодо резолюції ООН проти вторгнення Росії в Україну.

Салл, виступаючи як голова Африканського союзу, сказав, що багато африканських країн не хочуть ставати на чийсь бік у війні.

Війна в Україні призвела до перебоїв у постачанні, зокрема зерна, і зростання цін на продовольство та енергоносії в Африці. Салл сказав, що незабаром поїде до Росії та України від імені Африканського союзу.

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