Німеччина цікавиться газом із Сенегалу – Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна хоче «інтенсивно» реалізовувати проєкти у сфері газу та відновлюваних джерел енергії із західноафриканською державою Сенегал на тлі невизначеності з російськими поставками після вторгнення Росії в Україну.

«Це питання заслуговує на інтенсивний розгляд», – сказав Шольц 22 травня на пресконференції з президентом Сенегалу Макі Саллом в перебігу його першої поїздки до Африки у ролі канцлера.

Сенегал, країна з населенням у близько 16 мільйонів людей, має запаси газу в мільярди кубометрів і, як очікується, стане найбільшим виробником газу в регіоні.

Берлін прагне зменшити свою значну залежність від газу з Росії після вторгнення цієї країни в Україну.

Шольц повідомив, що його країна вже розпочала переговори із Сенегалом щодо видобутку газу та скрапленого природного газу. Перед його приїздом представник німецького уряду заявив, що Німеччина може допомогти у розвідці газового родовища у Сенегалі.

Берлін запросив як Сенегал, який нині головує в Африканському союзі, так і Південну Африку взяти участь у саміті G7 у Німеччині у червні. Обидві країни утрималися під час голосування щодо резолюції ООН проти вторгнення Росії в Україну.

Салл, виступаючи як голова Африканського союзу, сказав, що багато африканських країн не хочуть ставати на чийсь бік у війні.

Війна в Україні призвела до перебоїв у постачанні, зокрема зерна, і зростання цін на продовольство та енергоносії в Африці. Салл сказав, що незабаром поїде до Росії та України від імені Африканського союзу.