Єврокомісія пропонує зробити порушення санкційного режиму злочином на рівні ЄС

Єврокомісія пропонує вважати порушення санкційного режиму злочином на рівні Європейського Союзу. Про це йдеться у її ком'юніке від 25 травня.

Як вважають у Брюсселі, це дасть змогу створити загальноєвропейські правила, завдяки яким «стане простіше розслідувати, висувати обвинувачення та карати за порушення санкцій» у всіх країнах ЄС.

«Ми повинні забезпечити притягнення до відповідальності осіб або компаній, які обходять обмежувальні заходи ЄС. Такі дії є кримінальним злочином, який має суворо каратися в усьому ЄС. Наразі різні кримінальні визначення та санкції щодо порушення обмежувальних заходів все ще можуть призвести до безкарності. Нам потрібно закрити лазівки та надати судовим органам належні інструменти для переслідування за порушення обмежувальних заходів Союзу», – пояснив член Єврокомісії з питань юстиції Дідьє Рейндерс.

У Єврокомісії зауважують, що поки російська агресія проти України триває, надзвичайно важливо, щоб обмежувальні заходи ЄС були повністю реалізовані.

23 травня, виступаючи зі зверненням до з’їзду Всесвітнього економічного форуму в Давосі, президент України Володимир Зеленський закликав посилювати санкції проти Росії зараз, не чекаючи застосування нових видів зброї.

Серед таких санкцій він, зокрема, назвав ембарго проти російської нафти, блокування російських банків та відмову від російського ІТ-сектору та російських товарів.