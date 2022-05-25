Міністр оборони Британії відкинув ідею зняття санкцій в обмін на розблокування зерна

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес відкинув ідею зняття санкцій в обмін на розблокування зерна в чорноморських портах, повідомляє агенція Reuters.

«Це зерно для всіх, Лівія, Ємен, люди по всьому світу покладаються на це зерно, щоб прогодувати себе. Я закликаю Росію зробити правильні речі в дусі людяності і випустити зерно України, припинити красти зерно. Не будемо говорити про санкції, давайте зробимо правильно», – заявив він журналістам у Мадриді.

Раніше сьогодні у коментарі агенції «Інтерфакс-Росія» заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко заявив, що Москва готова до діалогу щодо врегулювання ситуації із заблокованими кораблями із зерном в українських портах.

«Вирішення продовольчої проблеми вимагає комплексного підходу, пов'язаного у тому числі зі зняттям санкційних обмежень, які були накладені на російський експорт та фінансові транзакції», – сказав він.

Країни Заходу неодноразово попереджали про ймовірну продовольчу кризу та голод у низці країн через війну Росії проти України. У березні ООН зафіксувала зростання цін на продукти на понад 12 відсотків. Це стало рекордом із 1990 року. Про можливу харчову кризу застерігала також і українська влада.

18 травня генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш закликав Росію дозволити безпечний експорт збіжжя через українські порти.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що станом на 21 травня Росія заблокувала в українських портах 22 мільйони тонн продовольства, поступово краде його, вивозить і намагається продати.