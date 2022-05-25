Швейцарія хоче конфіскувати активи Іванющенка у понад 100 млн франків на користь України

Федеральна рада Швейцарії вирішила розпочати процедуру адміністративної конфіскації активів соратника президента-втікача Віктора Януковича – Юрія Іванющенка та його родини, на суму понад 100 мільйонів швейцарських франків. Ці активи були заморожені у Швейцарії після Революції Гідності в лютому 2014 року. Про це повідомляють журналісти «Схем» з посиланням на пресслужбу Федеральної ради Швейцарії.

Рішення застосувати виняткову процедуру конфіскації винесене 25 травня. Далі Федеральний адміністративний суд Швейцарії має визначити – чи дотримані умови для такої конфіскації

«Якщо після закінчення судового розгляду майно буде остаточно конфісковано, воно буде повернено в Україну», – зазначають у швейцарському уряді.

Процедура, яка дозволяє адміністративну конфіскацію активів іноземних політично значущих осіб (так званих PEP), застосовується лише у виняткових ситуаціях та суворих умов, йдеться у повідомленні швейцарського уряду. Зокрема, необхідно, щоб «судова система іноземної держави намагалася конфіскувати активи, але не змогла цього зробити». Оскільки у 2014 році Україна порушила кримінальне провадження щодо конфіскації заморожених активів Юрія Іванющенка, проте досі не змогла винести відповідне рішення, Федеральна рада Швейцарії ухвалила рішення розпочати процедуру адміністративної конфіскації за допомоги Федерального суду Швейцарії.

«Таким чином, Швейцарія підтримує Україну, яка стикається з певними труднощами в її зусиллях з конфіскації цих активів. Ці труднощі посилилися з початком війни в Україні (...) Федеральна Рада вважає, що відкриття конфіскаційної процедури у Швейцарії зараз є можливим і доцільним», – зазначають в Швейцарському уряді та додають, що це рішення не стосується санкцій, запроваджених проти Росії у 2022 році.

Бізнес-партнер колишнього президента України Віктора Януковича ексдепутат від «Партії регіонів» Юрій Іванющенко, ще відомий як «Юра Єнакіївський» втік з України після Революції Гідності. Він проходив у кримінальних справах, що стосувалися привласнення і розтрати майна, незаконного збагачення, співучасті у скоєнні кримінальних злочинів, через що був оголошений у розшук. У 2017 році ЄС скасував санкції проти Іванющенка через закриття кримінальних проваджень проти нього в Україні. Згодом його зняли з розшуку. У 2019 Генеральна прокуратура України повідомила про відновлення кримінального провадження Юрія Іванющенка.