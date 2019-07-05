ГПУ відновила справу проти ексрегіонала Іванющенка

Генеральна прокуратура України повідомляє про відновлення кримінального провадження проти бізнес-партнера колишнього президента України Віктора Януковича ексдепутата від «Партії регіонів» Юрія Іванющенка (відомого як «Юра Єнакіївський»).

Як повідомила у Facebook 5 липня речниця генпрокурора Лариса Сарган, 3 липня заступник генерального прокурора поновив справу проти Іванющенка, закриту перед цим прокурором Одеської області.

За словами Сарган, досудове розслідування у справі триває, голові Національної поліції України направили листа щодо поновлення розшуку Іванющенка.

2 липня видання «Українська правда» повідомило, що екссоратника Януковича зняли з розшуку після того, як прокуратура Одеської області закрила справу проти нього.

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Іванющенко, також відомий як «Юра Єнакіївський», втік з України після Революції Гідності. Він проходив у кримінальних справах, що стосувалися привласнення і розтрати майна, незаконного збагачення, співучасті у скоєнні кримінальних злочинів, через що був оголошений у розшук.

У 2017 році ЄС скасував санкції проти Іванющенка через закриття кримінальних проваджень проти нього в Україні.