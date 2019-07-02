Екс-регіонала Іванющенка, відомого як «Юра Єнакіївський», зняли з розшуку

Бізнес-партнера колишнього президента України Віктора Януковича екс-депутата від «Партії регіонів» Юрія Іванющенка (відомого як «Юра Єнакіївський») зняли з розшуку. Як повідомляє видання «Українська правда», екс-соратник Януковича знятий з розшуку МВС на підставі інформації з прокуратури Одеської області.

«На початку червня ми отримали постанову прокуратури області про закриття кримінального провадження щодо вказаного громадянина. За законом, це автоматично тягне за собою внесення змін до розшукових баз і зняття з розшуку… 20 червня ми направили запит у прокуратуру Одеської області та в ГПУ на перепідтвердження. 25 червня прокуратура Одеської області надіслала офіційний документ (копію постанови), в якому вказано про прийняте рішення щодо закриття кримінального провадження у зв’язку з відсутністю складу злочину в діях цього громадянина», – заявив речник Нацполіції Ярослав Тракало.

Він пояснив, що розшук може бути розпочатий повторно в разі отримання нового доручення та відповідної постанови прокуратури.

В прокуратурі Одеської області підтвердили, що закрили справу проти Іванющенка у квітні 2019 року. У Нацполіції зазначили, що тоді ж комісія із контролю за файлами Інтерполу вирішила видалити з бази інформацію по екс-нардепу, фактично знявши його з міжнародного розшуку.

Бізнес-партнер колишнього президента України Віктора Януковича екс-депутат від «Партії регіонів» Юрій Іванющенко, ще відомий як «Юра Єнакіївський» втік з України після Революції гідності. Він проходив у кримінальних справах, що стосувалися привласнення і розтрати майна, незаконного збагачення, співучасті у скоєнні кримінальних злочинів, через що був оголошений у розшук. У 2017 році ЄС скасував санкції проти Іванющенка через закриття кримінальних проваджень проти нього в Україні.