Боррель: санкції ЄС змусять Росію продавати нафту за нижчою ціною

Представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що шостий пакет санкцій проти Росії, який передбачає значне скорочення імпорту російської нафти в ЄС, не тільки вплине на кількість сирої нафти, яку Москва продаватиме за кордон, а й знизить ціну, за яку вона може її продати.

«Ми – найважливіший клієнт для Росії», – сказав Боррель журналістам, прибувши на другий день зустрічі лідерів ЄС щодо війни в Україні.

«Мета (санкцій – ред.) полягає в тому, щоб у Росії було менше фінансових ресурсів, аби годувати свою військову машину», – додав він.

Увечері 30 травня лідери ЄС погодилися з пакетом санкцій, який, як очікується, скоротить імпорт російської нафти до ЄС на понад дві третини.

Президент України Володимир Зеленський напередодні заявив, що «Європі у будь-якому разі доведеться відмовитися від російської нафти та нафтопродуктів, бо це про незалежність самих європейців від енергетичної зброї РФ».