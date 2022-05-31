МЗС вітає погодження шостого пакету санкцій ЄС і закликає «негайно» почати роботу над сьомим

Міністерство закордонних справ України 31 травня прокоментувало погодження Європейською радою шостого пакету санкцій. За словами голови МЗС Дмитра Кулеби, Київ працював над погодженням пакету «на всіх рівнях».

«Україна спрацювала в цьому випадку як єдина злагоджена команда. Нафтове ембарго прискорить хід лічильника зворотного відліку до краху російської економіки та воєнної машини», – йдеться в коментарі Кулеби.

Водночас МЗС висловило розчарування тим, що через «опір Угорщини» ухвалення нафтового ембарго затягнулося і залишило виняток для трубопровідної нафти. При цьому відомство очікує, що завдяки ухваленим обмеженням до кінця 2022 року Росія втратить до 90% нафтового експорту до Європи.

«Це означає, що російська воєнна машина недоотримає десятки мільярдів доларів на війну проти України. Ухваливши рішення про нафтове ембарго, ЄС не лише ускладнить фінансування Кремлем агресії РФ, але і зміцнить свою енергетичну безпеку», – вважають у міністерстві.

Серед інших важливих складових пакету дипломатичне відомство називає відключення російського «Сбербанку» від SWIFT, заборону мовлення трьох російських телеканалів та санкції проти російських громадян і компаній, причетних до воєнних злочинів в Україні.

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«МЗС України закликає ЄС негайно розпочати роботу над підготовкою сьомого пакету санкцій проти РФ, який включатиме заборону на інші види російського експорту та інші обмежувальні заходи. Українська сторона вже передала відповідні пропозиції», – йдеться в заяві.

31 травня у Євросоюзі досягли угоди щодо заборони на експорт російської нафти. Про це повідомив президент Європейської ради Шарль Мішель.