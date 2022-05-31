«Занадто повільні і недостатні» – Офіс президента про санкції ЄС

Заступник голови Офісу президента України вважає, що останні обмеження Європейського союзу проти Росії щодо заборони більшості імпорту її нафти є «недостатніми», а темпи санкцій – «занадто повільні». Про це він сказав у коментарі агенції Reuters.

«Якщо ви мене запитаєте, я б сказав, що це було занадто повільно, занадто пізно і точно недостатньо», – сказав Жовква.

31 травня у Євросоюзі досягли угоди щодо заборони на експорт російської нафти. Про це повідомив президент Європейської ради Шарль Мішель.

«Угода про заборону експорту російської нафти до ЄС. Вона охоплює понад 2/3 імпорту нафти з Росії, скорочуючи величезне джерело фінансування для її військової машини. Максимальний тиск на Росію з метою припинення війни», – написав він у твітері.

За його словами, нові санкції щодо Росії також передбачають відключення від системи Swift найбільшого російського банку Сбербанк і заборону трьох російських державних мовників.

За даними президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, ці обмеження дозволять скоротити близько 90% імпорту російської нафти до кінця року.

Щодо шостого пакету санкцій у ЄС не могли дійти згоди більш як місяць.