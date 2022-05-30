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Зеленський: Європі в будь-якому разі доведеться відмовитися від російської нафти

За його словами, чим раніше це станеться, тим вигідніше буде самій Європі

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Європі в будь-якому разі доведеться відмовитися від російської нафти.

«Вважаю, що Європі в будь-якому випадку доведеться відмовитися від російської нафти, бо це про незалежність самих європейців від російської енергетичної зброї. Чим раніше це відбудеться, чим повнішою буде відмова, тим вигідніше буде самій Європі», – сказав він у своєму відеозверненні.

Щодо шостого пакету санкцій, який, як очікується, передбачатиме ембарго на російську нафту, у ЄС не можуть дійти згоди більш як місяць. 29 травня послам ЄС не вдалося дійти консенсусу щодо ембарго.

Лідери Європейського союзу 30 травня зібралися на дводенний саміт.

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