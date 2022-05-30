Європа має продемонструвати силу, бо лише це розуміє Росія – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Європа має продемонструвати силу, бо лише це розуміє Росія.

«Європа має продемонструвати силу, бо тільки силу Росія розуміє як аргумент. Настав час вам бути не окремими, не уламками, а єдиним цілим. Україна показала на власному прикладі, чому це важливо. У нашій країні з 24 лютого – максимальне обʼєднання, усі працюють на один результат – на захист держави», – сказав він під час свого відеозвернення до Європейської ради.

Зеленський вважає, що «будь-які чвари та суперечки всередині Європи мають припинитися, бо це заохочує Росію більше тиснути на ЄС».

«Шостий санкційний пакет має бути узгоджений, включно з нафтою, щоб Росія відчувала ціну за те, що робить проти України та всієї Європи, і щоб ви нарешті стали незалежними від російської енергетичної зброї», – додав він.

За його словами, Росія має залежати від ЄС, а не навпаки.

«Чому ви залежите від Росії, від їхнього тиску, а не навпаки? Росія має залежати від вас. Чому Росія все ще може заробляти майже мільярд євро на день, продаючи енергоресурси? Чому банки держави-терориста все ще працюють з Європою та світовою фінансовою системою? Серйозні запитання. І чому на території Євросоюзу все ще активні російські пропагандистські канали? Це інформаційна зброя РФ. Чому російські державні службовці, які підтримують війну, і судді, які відкрито допомагають репресіям, досі не під санкціями?

Кожне з цих важливих питань – не просто про санкційні пакети чи війну в Україні. Все це – про нас із вами. Все це – про саму Європу», – зауважує Зеленський.



Президент України наголошує, що прогрес в санкціях має бути до такої міри, щоб змусити шукати Росію мир.

Лідери Європейського союзу 30 травня зібралися на дводенний саміт. Перед зустріччю міністр економіки Німеччини Роберт Габек висловив побоювання, що єдність блоку «починає руйнуватися» в питанні надання допомоги Україні зброєю та фінансами.

29 травня послам ЄС не вдалося дійти консенсусу щодо ембарго на російську нафту.

Щодо шостого пакету санкцій у ЄС не можуть дійти згоди більш як місяць.