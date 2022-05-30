Трубопровідна нафта може не потрапити під санкції ЄС проти Росії

Європейські дипломати 30 травня продовжили спроби погодити компромісний варіант санкцій щодо імпорту російської нафти. Напередодні роботи першого дня саміту ЄС, 30 травня, стояло завдання домовитися про те, щоб заборона на імпорт сирої нафти з Росії поки що не торкалася постачання трубопроводами.

Ембарго на нафту – частина шостого пакету санкцій проти Москви, що готується, за її масштабне вторгнення на територію України.

У проєкті угоди нинішнього саміту, який опинився у розпорядженні Радіо Свобода, йдеться про те, що черговий пакет обмежень торкнеться російської сирої нафти і нафтопродуктів, які постачаються в ЄС, з тимчасовим винятком для трубопроводів. Таким чином Угорщина, Словаччина та Чехія, які отримують нафту нафтопроводом «Дружба», до певного часу збережуть цю можливість.

Угорщина, яка спочатку, за повідомленнями, була відкрита до ідеї тимчасового винятку, зараз наполягає на подальших поступках. Постачання трубопроводом «Дружба» становлять 65 відсотків від загального обсягу угорського імпорту нафти.