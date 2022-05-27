Два грецькі танкери затримані у Перській затоці після арешту судна з іранською нафтою на вимогу США

Іранський «Корпус вартових ісламської революції», заявив, що захопив два грецькі нафтові танкери в Перській затоці. Судна були захоплені через день після того, як Афіни допомогли Сполученим Штатам арештувати іранський нафтовий танкер через ймовірні порушення санкцій.

Пресслужба КВІР 27 травня заявила, що захопила грецькі кораблі «через неуточнені порушення», повідомляє інформаційне агентство Tasnim.

ВМС США заявили, що вивчають повідомлення про те, що Іран захопив два грецькі танкери після того, як Тегеран погрожував вжити «каральних заходів» проти Афін через захоплення іранського танкера.

МЗС Греції викликало посла Ірану та висловило протест. У міністерстві заявили, що іранські гелікоптери висадили спецпризначенців на два танкери. Один з них, Delta Poseidon, в цей час плавав у міжнародних водах, повідомляє міністерство. Інший, Prudent Warrior, перебував біля іранського узбережжя, коли його захопили.

«Ці дії є практично піратством», – йдеться в повідомленні МЗС Греції.

Греція зажадала негайного звільнити екіпаж і дозволити кораблям продовжити рух.

26 травня грецькі джерела повідомили, що на вимогу США була конфіскована іранська нафта, що зберігалася на кораблі поблизу грецького острова Еввія в Егейському морі.

Судно було тимчасово затримане грецькою владою ще 15 квітня, коли стало на якір біля порту Карістос на острові Еввія. На той час він слідував під російським прапором і складався з 19 росіян – членів екіпажу.

Берегова охорона Греції заявила, що його заарештували через підозри у порушенні санкцій ЄС, запроваджених проти Росії через війну в Україні.

Поки невідомо, чи конфіскація відбулася тому, що це іранська нафта, яка підпадала під санкції США, або ж дії були викликані санкціями щодо танкера, який нещодавно змінив назву з Pegas на Lana і з 1 травня плаває під іранським прапором.

Джерело в міністерстві судноплавства Греції, за даними Reuters, повідомило, що міністерство юстиції США «поінформувало Грецію, що вантаж на судні – іранська нафта».

Конфіскація відбулася на тлі загострення напруженості щодо ядерної угоди з Іраном і занепокоєння, що переговори про відновлення угоди провалюються.