США конфіскували іранську нафту з танкера під прапором Росії – ЗМІ

США конфіскували іранську нафту, що зберігалася на російському судні поблизу грецького острова Еввія в Егейському морі. Про це з посиланням на джерела у Греції повідомили агенції AP та Reuters.

Після «судового втручання влади США щодо вантажу корабля» наразі триває процес «передачі» нафти за кошти уряду США, повідомив неназваний чиновник, якого цитує AP.

Судно було тимчасово затримане грецькою владою ще 15 квітня, коли стало на якір біля порту Карістос на острові Еввія. На той час він слідував під російським прапором і складався з 19 росіян – членів екіпажу.

Берегова охорона Греції заявила, що його заарештували через підозри у порушенні санкцій ЄС, запроваджених проти Росії через війну в Україні.

Поки невідомо, чи конфіскація відбулася тому, що це іранська нафта, яка підпадала під санкції США, або ж дії були викликані санкціями щодо танкера, який нещодавно змінив назву з Pegas на Lana і з 1 травня плаває під іранським прапором.

Джерело в міністерстві судноплавства Греції, яке цитує Reuters, повідомило, що міністерство юстиції США «поінформувало Грецію, що вантаж на судні – іранська нафта».

25 травня Сполучені Штати заявили, що російська влада і державні компанії допомагають іранському «Корпусу вартових ісламської революції» займатися контрабандою нафти та відмивати кошти, через що вирішено запровадити санкції.