Туреччина не підтримує санкції проти Росії, але «не дозволятиме їх обходити» – Чавушоглу

Туреччина зберігає нейтралітет щодо санкцій проти Росії, заявив міністр закордонних справ країни Мевлют Чавушоглу редакторам інформаційного агентства Anadolu, передає російськомовна версія агентства 31 травня.

За словами дипломата, Туреччина також відчуває на собі наслідки санкцій, хоча й не підтримала їх. Він нагадав, що Анкара підтримає лише ті обмеження, які запроваджуються на рівні ООН.

«Туреччина сьогодні докладає зусиль щодо зниження напруженості в регіоні. Усі сторони вітають кроки Анкари. Якщо Туреччина підтримає санкції, то роль нашої країни буде поставлена під питання. Хотілося б зазначити, що позитивні відлуння ініціатив Туреччини визнаються усіма сторонами. Є також чимало тих, особливо серед країн Європи, хто бачить користь у відмові Анкари від підтримки антиросійських санкцій», – сказав міністр.

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Голова МЗС також вказав на міжнародні зобов’язання Туреччини, через які вона не закриває повітряний простір.

«Резюмуючи вищезазначене, хотілося б сказати, що ми не підтримали санкції. Однак це не означає, що Анкара дозволить оминати обмеження через Туреччину. Ми не дозволимо відкриття такого каналу. Позиція Туреччини гранично чітка та прозора», – підсумував Чавушоглу.

Лідери Євросоюзу 30 травня погодили пакет санкцій, який, як очікується, скоротить імпорт російської нафти до ЄС на понад дві третини.

Президент України Володимир Зеленський напередодні заявив, що «Європі у будь-якому разі доведеться відмовитися від російської нафти та нафтопродуктів, бо це про незалежність самих європейців від енергетичної зброї РФ».