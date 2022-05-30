Ердоган запропонував Путіну провести переговори Росії, України та ООН

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провів телефонні переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.

Ердоган повідомив, що Туреччина готова організувати у Стамбулі зустріч між Росією, Україною та ООН, а також взяти участь у можливій наглядовій місії в Україні, якщо Москва та Київ досягнуть відповідної угоди.



За повідомленням Кремля, сторони також обговорили вивезення зерна з українських портів. Москва знову заявила, що готова експортувати добрива та сільськогосподарську продукцію, якщо Захід зніме санкції, запроваджені через війну в Україні, а також сприятиме транзиту українських вантажів у координації з Туреччиною.



Ці телефонні переговори Ердоган анонсував 29 травня. Планувалося, що у бесіді також візьме участь президент України Володимир Зеленський. Його речник Сергій Никифоров заявив, що українська сторона готова розглянути такий формат переговорів, якщо на нього погодиться Путін. Проте прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков підтвердив лише двосторонні переговори Путіна та Ердогана.



У березні 2022 року в Туреччині відбулася зустріч представників Росії та України. Після цього переговорний процес відбувався у відеоформаті на рівні робочих підгруп.

Наприкінці квітня в Офісі президента України вказували на відсутність підстав для проведення очної зустрічі переговорних груп України та Росії, як і підстав для особистих переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним.

А 17 травня радник голови Офісу президента та член делегації України на переговорах із Росією Михайло Подоляк у коментарі Радіо Свобода повідомив, що ​політичні переговори між Україною та Росією наразі «на паузі» і продовжаться, коли «буде конкретика».