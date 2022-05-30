З Ердоганом обговорили оборонну співпрацю і способи розблокування портів – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський обговорив з турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом.

«Обговорили створені агресором загрози продовольчій безпеці, шляхи розблокування українських портів та взаємодію в безпековій сфері. Були одностайні щодо необхідності відновлення миру. Цінуємо сприяння Туреччини у цьому процесі», – написав він у твіттері.

У своєму відеозвернені Зеленський повідомив, що також обговорив з Ердоганом подальшу оборонну співпрацю.

Раніше сьогодні також повідомлялося про розмову Ердогана з президентом Росії Володимиром Путіним. Ердоган заявив, що Туреччина готова організувати у Стамбулі зустріч між Росією, Україною та ООН, а також взяти участь у можливій наглядовій місії в Україні, якщо Москва та Київ досягнуть відповідної угоди.

У березні 2022 року в Туреччині відбулася зустріч представників Росії та України. Після цього переговорний процес відбувався у відеоформаті на рівні робочих підгруп.

Наприкінці квітня в Офісі президента України вказували на відсутність підстав для проведення очної зустрічі переговорних груп України та Росії, як і підстав для особистих переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним.

А 17 травня радник голови Офісу президента та член делегації України на переговорах із Росією Михайло Подоляк у коментарі Радіо Свобода повідомив, що ​політичні переговори між Україною та Росією наразі «на паузі» і продовжаться, коли «буде конкретика».