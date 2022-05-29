Ердоган все ще виступає проти вступу Фінляндії та Швеції до НАТО

Президент Туреччини заявив, що все ще має намір блокувати вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.

Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що зустрічі цього тижня з фінською та шведською делегаціями не відбулись «на очікуваному рівні», зазначивши, що не було зроблено жодних кроків, щоб пом’якшити занепокоєння Туреччини.

«Поки Тайіп Ердоган очолює Турецьку Республіку, країнам, які підтримують терор, ми не можемо сказати «так» приєднанню до НАТО», – сказав він журналістам у своєму літаку після візиту до Азербайджану в суботу, повідомляє щоденна газета Hurriyet.

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Туреччина виступила проти заявок Швеції та Фінляндії на тій підставі, що вони приховують людей, пов’язаних з Робочою партією Курдистану (PKK) та іншими, які вона вважає терористичними, а також тому що вони припинили експорт зброї до Анкари в 2019 році.



«Вони не є чесними чи щирими. Ми не можемо повторити помилку, допущену в минулому щодо країн, які приймають і годують таких терористів у НАТО, яка є безпековою організацією», – сказав він.

Швеція і Фінляндія заявили, що засуджують тероризм і вітають можливість координації з Анкарою.

Усі члени НАТО повинні схвалити історичну заявку двох скандинавських країн на вступ до альянсу, викликану тривогою через вторгнення Росії в Україну.

Туреччина, яка командує другою за величиною армією в Північно атлантичному альянсі, заявила, що не дозволить їхньому приєднанню, якщо не будуть зроблені певні кроки, включаючи зняття обмежень на продаж зброї.