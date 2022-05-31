Росія припинила постачання газу до Нідерландів через відмову платити Москві рублями

Російський газовий монополіст «Газпром» підтвердив припинення постачання газу до Нідерландів через відмову Амстердама платити рублями. Про це йдеться у повідомленні російської компанії у Telegram.

«Газпром» пояснив, що до вечора 30 травня не отримав платіж за постачання газу відповідно до схеми оплати газу в рублях від нідерландської компанії GasTerra B.V.

Для компенсації поставок Нідерланди екстрено будують в порту Емсхавен на півночі країни термінал скрапленого природного газу. Очікується, що вже восени він дозволить приймати до 8 млрд кубометрів газу на рік. Перший такий термінал у Нідерландах розпочав роботу в порту Роттердама у 2011 році. Поставки газу трубопроводом з Росії до Нідерландів становили торік понад 11 мільярдів кубометрів.

За дорученням президента Росії Володимира Путіна з 1 квітня цього року всі країни, які уряд визнав «недружніми», зобов’язані вести розрахунки за газ лише у рублях. Частина європейських компаній погодилася на запропоновану схему. Відмовилися платити в рублях Фінляндія, Болгарія та Польща. У Данії також заявляли, що не платитимуть за новою схемою.

Йдеться про оплату газу з конвертацією «Газпромбанком» іноземної валюти у рублі.

Нові вимоги Росія висунула у відповідь на жорсткі західні санкції після початку російського військового вторгнення в Україну 24 лютого.