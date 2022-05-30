Росія гаситиме держборг по схемі платежів за газ у рублях – ЗМІ

Росія платитиме за державним боргом з допомогою механізму, як у схемі оплати російського газу в рублях, повідомив міністр фінансів Росії Антон Силуанов в інтерв’ю газеті «Ведомости».

«Як відбувається платіж за газ у рублях: нам зараховують валюту, тут вона за дорученням змінюється на рублі і таким чином відбувається розрахунок. Механізм розрахунків щодо євробондів діятиме таким самим чином, тільки в інший бік», – сказав Силуанов.

Щоб отримати платіж в оригінальній валюті, інвестору доведеться відкрити валютний та рублевий рахунки в російському банку та видавати доручення на продаж валюти.

24 травня міністерство фінансів США вирішило не продовжувати ліцензію, яка дозволяє Росії провадити виплати для обслуговування зовнішнього боргу. Це означає, що вперше за понад століття Росія може опинитися в дефолті за державним зовнішнім боргом.

У відповідь Силуанов заявляв, що Росія продовжить обслуговувати держборг у рублях.

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Президент Росії Володимир Путін зажадав з 1 квітня перевести в рублі розрахунки за постачання російського газу до країн, які Москва вважає «недружніми». Деякі країни, наприклад, Болгарія, Польща та Фінляндія, відмовилися платити за газ за запропонованою схемою, після чого постачання до цих країн було припинено.