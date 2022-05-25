У РФ відреагували на відмову США продовжувати ліцензію на обслуговування російського держборгу

Російське міністерство фінансів заявляє, що без ліцензії Мінфіну США на виплати по зовнішньому держборгу РФ обслуговуватиме його в рублях.



«Виплати будуть здійснюватися у валюті РФ з можливістю їхньої подальшої конвертації в оригінальну валюту зобов'язання», – повідомило російське міністерство, яке цитують російські ЗМІ.



«Нинішня ситуація не має нічого спільного із ситуацією 1998 року, коли Росії не вистачало коштів на погашення своїх боргів. Зараз гроші є, і готовність платити теж присутня. На якості життя росіян ця штучно створена недружньою країною ситуація не позначиться», – заявив російський міністр фінансів Антон Силуанов.

24 травня американське Міністерство фінансів повідомило, що США не продовжуватимуть термін дії генеральної ліцензії, що дозволяє Росії робити виплати з обслуговування частини державного боргу.

Термін дії ліцензії, яка дозволяє Росії платити американським власникам облігацій, спливає 25 травня.

Ця ліцензія дозволяла Москві продовжувати виплачувати відсотки та основну суму боргу і запобігати дефолту за своїм державним боргом.

Таким чином, Вашингтон сподівається посилити тиск на Росію після її масштабного вторгнення в Україну.

Минулого тижня міністр фінансів Джанет Єллен заявила, що США навряд чи продовжать ліцензію, але додала, що якщо Росія не зможе здійснювати виплати, це не означатиме суттєвих змін у ситуації в Росії, оскільки країна вже відрізана від глобальних ринків капіталу.

Міністр фінансів Росії Антон Силуанов заявив минулого тижня, що Москва обслуговуватиме свій зовнішній борг у рублях, якщо Сполучені Штати заблокують інші варіанти, і не оголошуватиме дефолт, оскільки має кошти для оплати.