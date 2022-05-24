США не будуть продовжувати ліцензію на обслуговування держборгу РФ

США не продовжуватимуть термін дії генеральної ліцензії, що дозволяє Росії робити виплати з обслуговування частини державного боргу, повідомило американське Міністерство фінансів.

Термін дії ліцензії, яка дозволяє Росії платити американським власникам облігацій, спливає 25 травня.

Ця ліцензія дозволяла Москві продовжувати виплачувати відсотки та основну суму боргу і запобігати дефолту за своїм державним боргом.

Таким чином, Вашингтон сподівається посилити тиск на Росію після її масштабного вторгнення в Україну.

Минулого тижня міністр фінансів Джанет Єллен заявила, що США навряд чи продовжать ліцензію, але додала, що якщо Росія не зможе здійснювати виплати, це не означатиме суттєвих змін у ситуації в Росії, оскільки країна вже відрізана від глобальних ринків капіталу.

Міністр фінансів Росії Антон Силуанов заявив минулого тижня, що Москва обслуговуватиме свій зовнішній борг у рублях, якщо Сполучені Штати заблокують інші варіанти, і не оголошуватиме дефолт, оскільки має кошти для оплати.