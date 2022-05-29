«Відвідав передові позиції українських військових»: в ОП розповіли про поїздку президента на Харківщину

Президент України Володимир Зеленський у межах робочої поїздки до Харківської області відвідав передові позиції українських військових. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Як мовиться в повідомленні, глава держави ознайомився з оперативною обстановкою в зоні відповідальності підрозділів, вручив військовослужбовцям державні нагороди, цінні подарунки й поспілкувався із захисниками України.

Крім того, під головуванням президента відбулася робоча нарада щодо ситуації в Харківській області та місті Харкові.

Глава держави заслухав доповіді начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, міського голови Харкова Ігоря Терехова, військового командування та керівництва правоохоронних органів регіону, додали в пресслужбі.

Голова Харківської ОВА поінформував президента, що наразі 31% території області окуповані, 5% українські війська звільнили від російських загарбників.

«Ми ще не можемо повністю обстежити деякі звільнені населені пункти, оскільки там тривають обстріли, провести повноцінне розмінування й розпочати відновлення критичної інфраструктури. Де ми можемо робити це дистанційно – ми це робимо», – зазначив Олег Синєгубов, якого цитує пресслужба ОП.

За його словами, дії російської армії спричинили руйнування 2229 багатоповерхових будинків, з яких 225 зруйновані повністю. У Харкові найбільших пошкоджень та руйнувань зазнали північні та східні мікрорайони міста – 30,2% від загального житлового фонду.

Президент запропонував проаналізувати доцільність відновлення пошкоджених панельних будинків, зокрема з урахуванням програми термомодернізації житлового фонду, йдеться в повідомленні.

«Якщо вже так сталося і в нас війна, то чи не варто розглянути можливість прибрати по всій країні панельні будинки, особливо на зруйнованих територіях», – зазначив він.

На переконання глави держави, це ще й нагода модернізувати країну та міста, побудувати сучасне житло.

Напередодні очільник Харківської ОВА повідомляв про загиблу і двох поранений внаслідок російських обстрілів 27 травня.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Від початку масштабного вторгнення 24 лютого російська армія завдала по Україні 1474 ракетні удари, застосувавши 2275 різних ракет, «абсолютну більшість – по цивільних об’єктах», повідомив 23 травня президент України Володимир Зеленський.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.