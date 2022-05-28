Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Синєгубов повідомляє про загиблу і двох поранених на Харківщині внаслідок російських обстрілів

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Впродовж минулої доби, 27 травня, внаслідок обстрілів російськими військами Харківщини загинула одна жінка, ще двоє людей були поранені. Про це вранці у суботу повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«За минулу добу ворожих обстрілів з боку окупантів зазнав Київський район міста-героя Харків. Вночі було кілька влучань снарядів у Малій Данилівці, виникли пожежі у двох будинках приватного сектору. За попередніми даними, постраждалих немає. По області за добу окупанти обстрілювали Харківський район, в селищі міського типу Слатине – 1 постраждалий, у місті Балаклія також 1 людина отримала поранення. На жаль, у Слатиному загинула 65-річна жінка», – йдеться у повідомленні.

Голова Харківської ОВА наголосив, що на території області тривають бойові дії.

«На Харківському напрямку ворог намагається втримати зайняті позиції і не допустити подальшого просування українських військ. ЗСУ міцно тримають оборону та завдають втрат ворогу. На Харківщині військовослужбовці Десантно-штурмових військ збили бойовий вертоліт Ка-52 (про збиття вранці також повідомили в Генштабі ЗСУ – ред.)», – наголосив він.

І додав, що в Харкові та області тривають роботи з відновлення критичної інфраструктури, продовжуються роботи з розмінування.

Генштаб ЗСУ повідомив вранці 28 травня, що на Харківському напрямку російські війська активних наступальних дій не проводили впродовж минулої доби, втім, обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Тернова, Прудянка, Руські Тишки, Кутузівка, Варварівка, Петрівка, Михайлівка, Коробочкіно та інших. І додали, що російські війська проводили дистанційне мінування місцевості на вірогідних напрямках дій Сил оборони.

Читайте також: Харківщину ще не звільнили від російських окупантів, але ЗСУ працюють над цим – Міноборони

Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 4031 і поранення 4735 цивільних (серед яких є і діти) через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 26 травня, повідомили в УВКПЛ ООН.

В організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Масштабна війна Росії проти України

24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.

Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».

Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.

На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».

Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.

Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».

Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини підтвердило 8766 втрат серед цивільних – загибель 4031 і поранення 4735 людей через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 26 травня, повідомили в УВКПЛ ООН.

banner_Viber-Ukraine -- article (GR-2087)

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG