Синєгубов повідомляє про загиблу і двох поранених на Харківщині внаслідок російських обстрілів

Впродовж минулої доби, 27 травня, внаслідок обстрілів російськими військами Харківщини загинула одна жінка, ще двоє людей були поранені. Про це вранці у суботу повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«За минулу добу ворожих обстрілів з боку окупантів зазнав Київський район міста-героя Харків. Вночі було кілька влучань снарядів у Малій Данилівці, виникли пожежі у двох будинках приватного сектору. За попередніми даними, постраждалих немає. По області за добу окупанти обстрілювали Харківський район, в селищі міського типу Слатине – 1 постраждалий, у місті Балаклія також 1 людина отримала поранення. На жаль, у Слатиному загинула 65-річна жінка», – йдеться у повідомленні.

Голова Харківської ОВА наголосив, що на території області тривають бойові дії.

«На Харківському напрямку ворог намагається втримати зайняті позиції і не допустити подальшого просування українських військ. ЗСУ міцно тримають оборону та завдають втрат ворогу. На Харківщині військовослужбовці Десантно-штурмових військ збили бойовий вертоліт Ка-52 (про збиття вранці також повідомили в Генштабі ЗСУ – ред.)», – наголосив він.

І додав, що в Харкові та області тривають роботи з відновлення критичної інфраструктури, продовжуються роботи з розмінування.

Генштаб ЗСУ повідомив вранці 28 травня, що на Харківському напрямку російські війська активних наступальних дій не проводили впродовж минулої доби, втім, обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Тернова, Прудянка, Руські Тишки, Кутузівка, Варварівка, Петрівка, Михайлівка, Коробочкіно та інших. І додали, що російські війська проводили дистанційне мінування місцевості на вірогідних напрямках дій Сил оборони.

Читайте також: Харківщину ще не звільнили від російських окупантів, але ЗСУ працюють над цим – Міноборони

Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 4031 і поранення 4735 цивільних (серед яких є і діти) через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 26 травня, повідомили в УВКПЛ ООН.

В організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Масштабна війна Росії проти України 24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини. Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу». Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах. На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти». Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою». Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією. Управління Верховного комісара ООН із прав людини підтвердило 8766 втрат серед цивільних – загибель 4031 і поранення 4735 людей через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 26 травня, повідомили в УВКПЛ ООН.

banner_Viber-Ukraine -- article (GR-2087)